Flink oliespoor door woonwijk Schijndel

Man zit klem tussen wc-pot en muur in Boxtel

19:13 BOXTEL - Een man heeft dinsdagavond enige tijd klem gezeten tussen de wc-pot en de muur in zijn woning aan de Baandervrouwenlaan in Boxtel. Hij is inmiddels bevrijd en de verwondingen vallen mee. Hoe de man klem is komen te zitten, is niet bekend.