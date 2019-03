Flinke belangstelling op gymnasium in Sint-Michielsgestel voor zonneauto

VideoSINT-MICHIELSGESTEL - Nieuwsgierig bekijken de leerlingen de bijzondere auto in de hal van hun school. Zonneauto Nuna-9 van TU Delft en oud-leerling Bruno Martens uit Rosmalen waren donderdag bij Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel.

Een student wijst op de krap bemeten 'cockpit' van de aerodynamische auto. ,,Daar pas ik niet in", zegt hij. ,,Dat lukt mij helaas ook niet", aldus technisch manager Bruno Martens van het 'Vattenfall Solar Team'. ,,Mijn benen zijn te lang. Het wordt bij het wereldkampioenschap zonne-racen in Australië tussen de 40 en 50 graden. De coureurs verliezen elke drie uur zo'n vier liter vocht. Een team is ooit vergeten een gaatje onder in de carrosserie te maken. De rijders dreven letterlijk in hun eigen zweet." Enkele meisjes ruiken het vocht waarschijnlijk. Ze trekken een vies gezicht.

NunaX

Bruno Martens bouwt komende maanden in Zwolle met vijftien studenten van de Technische Universiteit Delft aan de nieuwste zonneauto; de NunaX. De studenten doen in oktober met zo'n veertig andere teams mee met de 'World Solar Challenge'. Dat is een race over drieduizend kilometer van Noord- naar Zuid-Australië.

Martens zat zes jaar op het Beekvliet. ,,Superleuk om even terug te zijn:", zegt hij. ,,Ik zie veel bekende gezichten. Mijn broertje zit hier ook op school. Het voelt als thuiskomen." Bruno legt tijdens een presentatie voor ruim 150 vijfdejaars leerlingen uit waarom het team voor de tiende keer deelneemt aan het WK.

,,Vooral vanwege duurzaamheid", zegt hij, terwijl op een scherm de 'oude' Nuna-7 te zien is. ,,Deze auto rijdt volledig op zonne-energie drieduizend kilometer door Australië zonder een druppel brandstof te gebruiken. Dat willen we als studenten die net uit de schoolbanken komen aan bedrijven laten zien. Daarnaast hopen we jonge generaties te inspireren. Samen stappen maken naar een volledig duurzame wereld. Als laatste innovatie.”

Ruimtevaart

,,We gebruiken bijvoorbeeld zonnecellen uit de ruimtevaart en dashboards uit de Formule 1. Stiekem is er nog een reden. We willen voor de achtste keer in tien jaar winnen."

,,Bruno was altijd al een ambitieuze leerling", herinnert natuurkundeleraar Patrick van Aarle zich. ,,Het verbaast me niet dat hij nu in dit project stapt. Het is een leerzame ervaring. Prachtig dat hij misschien wereldkampioen wordt. Als dat lukt, maakt mij dat best wel een beetje trots."

Volledig scherm De zonneauto Nuna-9 werd vanwege het slechte weer in de hal van het Beekvliet geparkeerd. © Peter De Bruijn