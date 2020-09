Flinke kink in de kabel voor restauratie molenhuis Ter Steen

De laatste puzzelstukjes, daar ging het nog om. Maar dan zou Stichting Molen Ter Steen met heel veel samenwerkende partijen aan de slag zijn gegaan met de renovatie van het molenhuis op de Molenhoek in Middelrode. Een extra onderzoek, voordat de contracten getekend zouden worden, gooide roet in het eten. De bodem rond de molen is vervuild. En dus ziet de stichting voorlopig af van de plannen.

Bodemonderzoek toonde vervuiling aan

Theo Danen uit Berlicum is zwaar teleurgesteld. Want hij maakt zich al een kleine vijftien jaar hard voor de renovatie van het oude molenhuis in Middelrode. Dat pand staat al twintig jaar leeg en is in verval geraakt. ,,Het was bijna in kannen en kruiken. We zouden een overeenkomst tekenen voor erfpacht voor de duur van dertig jaar. Die afspraken moesten gemaakt worden met de Stichting Van den Bogaerde (van kasteel Heeswijk). We wilden graag nog weten hoe de grond er bij lag. Want je wilt toch zekerheid. En toen was het foute boel. De grond is vervuild. Dus tekenen we geen overeenkomst.”

Bal ligt bij stichting Van den Bogaerde

Leerlingen van het VMBO van het Elde College, jongens met handige handjes, hadden er een prachtige leerplek in de praktijk kunnen vinden. Ze zouden alle deuren van het molenhuis opknappen of nieuw maken, elektriciteit aanleggen, een vloer in de stal bouwen en nog veel meer klussen. Dat zit er dus niet meer in. ,,De bal ligt nu bij de Stichting Van den Bogaerde en wat ze willen doen rondom die bodemvervuiling. Het opruimen kost vast een berg geld”, verwacht Danen.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het molenhuis van watermolen ter Steen staat al twintig jaar leeg en is in verval geraakt. © Domien van der Meijden

Renovatie van de Middelrodense molen past bij ideeën over terugbrengen watermolenlandschappen in Brabant. Vandaar dat veel partijen zoals de gemeenten Sint-Michielsgestel en Meierijstad, maar ook het waterschap Aa en Maas er wel oren hadden naar een renovatieplan. Via een aftakking van de Leijgraag zou het waterrad weer aangesloten worden, zodat de molen kon draaien.

Exposities en rondleidingen

Als exploitatie voor de watermolen Ter Steen zou er een theehuis bij de molen komen. Maar ook een plek waar je kan vergaderen of exposities kan houden. Rondleidingen en IVN-excursies in de natuur buiten de molen zouden het plan verder compleet maken.

De watermolen in Middelrode kent een eeuwenoude geschiedenis die begint in 1344. Toen was de molen in bezit van de Hertog van Brabant. Alle boeren uit de regio moesten in deze ‘banmolen’ hun graan laten malen.

Link met Boxtel

De vader van de Boxtelse Hendrik Verhees (de duizendpoot: o.a. landmeter, cartograaf, architect, bestuurder, waterbouwkundige), die eveneens Hendrik (Hendricus) als voornaam had, was meester-timmerman en meester-molenmaker.

Op hoofd geslagen

Verhees senior had de eigenaar van de watermolen Ter Steen te Middlerode, kapitein Brull uit Vught zaken geleverd en er reparaties verricht. Verhees sr, en Brull kregen woorden over de betaling van een en ander. Het resultaat was dat Verhees sr. Brull met een stok op het hoofd sloeg. In 1763 leidde dit tot een crimineel proces, aangespannen door de Boxtelse drossaard Jan Bowier.

De watermolen heeft 500 jaar dienst gedaan. 200 jaar geleden kocht het Rijk de molen op om de waterhuishouding rond Veghel en Heeswijk te kunnen verbeteren. Er is ook geboerd in het molenhuis. De laatste twintig jaar stond het pand leeg en te verloederen.