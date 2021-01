Flinke verhoging belasting dreigt voor school in Esch

Ook al is de kringloop gesloten: als er behoefte is aan een bed, dan komt er een bed

20 januari BOXTEL - Grote meubels nemen ze niet meer aan bij de kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging in Boxtel en de vrachtwagen waarmee ze aan huis afdankertjes ophalen staat al tijden stil. Zo hadden ze het na de opening van hun nieuwe pand in februari niet bedacht. Toch is er nog zat te doen nu de winkel dicht is.