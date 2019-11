Fons Naterop neemt afscheid: ‘Boxtel was een cadeautje, dat ik graag heb uitgepakt’

Hostiebak­ke­rij in Gestel maakt ze nu zelfs glutenvrij

20:03 SINT-MICHIELSGESTEL - Kerken lopen leeg. Maar de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel is nog altijd springlevend. Nu de bakkerij 175 jaar oud is, koopt vooral het buitenland nog Gestelse hosties. En het lichaam van Christus wordt óók glutenvrij gemaakt.