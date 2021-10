Fontein in Schijndel schuimt keer op keer: ‘Het is wachten totdat er ongelukken gebeuren’

Ieder jaar wordt er in de fontein op Plein 1944 wel een paar keer zeepsop gegooid, maar dit jaar is het veel vaker raak. Vorige week was het nog twee keer raak. En afgelopen dinsdag ook. Tot ergernis van de buurt. ,,Woensdagochtend zag ik er nog schuim uitkomen”, reageert eigenaar Michel Claassen van De Viswinkel aan Plein 1944. ,,Een of twee keer per jaar is het leuk, maar het begint nu wel vervelend te worden. Dit gebeurt niet per ongeluk. Je komt niet zomaar op het idee om een fles afwasmiddel mee te nemen en die leeg te gieten.”