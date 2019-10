Fontein Schijndel spuit oranje water op Bevrijdingsdag

update Voortvluch­ti­ge man (29) na grote zoekactie in Esch aangehou­den

22 oktober ESCH - De man in de gestolen auto naar wie de politie dinsdagochtend op zoek was in Esch, is dinsdag rond 19.00 uur aangehouden op verdenking van autodiefstal. Het gaat om een 29-jarige inwoner uit Esch. Dat meldt een woordvoerder van de politie.