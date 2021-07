Fontein spettert al op nieuw Mercuriusplein

HET ROOI VAN ,,Als slager weet je pas achteraf of het vlees lekker was, bij een ijsje weet je het meteen”

12 juli SINT-OEDENRODE - Hij schept de vitrinebak vol met amarena-ijs. ,,Dit ijs is nu erg populair.” Ad van Kasteren van de Rooise ijssalon Puur 48 – ,,Ik ben in 1948 geboren, vandaar de naam” – gooide het roer in 2015 om. ,,Ik was eerst slager. Toen ik stopte, heb ik de ruimte verhuurd aan iemand die een ijssalon runde. Na zijn vertrek was het moeilijk om iemand anders te vinden. Het begon erg te kriebelen om weer zelf te gaan ondernemen. Dat is dus deze ijssalon geworden.”