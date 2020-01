Foodtruck Festival strijkt neer in Schijndel en Oss

Het evenemententerrein De Steeg in Schijndel wordt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni ingeruimd voor Tjoeke Tjoeke Food Food. En in Oss is het terrein aan de Rusheuvelstraat van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei aan de beurt. De organisatie is in handen van Bruisend uit Breukelen. Deze evenementenorganisatie is vijf jaar bezig met het houden van foodfestivals. ,,Dit jaar organiseren we zestien festivals", zegt Gera van Vliet van Bruisend. ,,We doen dat vooral in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Dit keer vonden we het leuk om ook naar Brabant te gaan. En we zochten naar plaatsen waar nog weinig of geen foodfestivals zijn. Den Bosch viel daarom af.”

In teken Formule 1

Van Vliet verwacht circa 20 foodtrucks in Oss en Schijndel. ,,In Oss zal ons festival in het teken staan van Formule 1, want dat is het weekeinde van de Grand Prix Formule I in Zandvoort.” Beide festivals bieden veel vermaak aan voor kinderen. ,,Denk aan springkussens, nostalgische spellen en schminken.” Ook is er iedere dag live muziek rond 17.00 uur. Van Vliet: ,,En we zijn nog op zoek naar lokale dansscholen, zo proberen we altijd verbinding te maken met de lokale gemeenschap.”



De entree is gratis. ,,We werken ook niet met muntjes zodat mensen niet twee keer in de rij hoeven te staan.”



De openingstijden in Oss zijn: vrijdag 1 mei van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 2 en zondag 3 mei van 12.00 tot 21.00 uur. En in Schijndel zijn de openingstijden op vrijdag 19 juni van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 20 en zondag 21 juni van 12.00 tot 21.00 uur. De vergunning voor Schijndel werd onlangs aangevraagd bij de gemeente Meierijstad.