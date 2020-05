Forse schade na brand in bedrijfsverzamelgebouw in Schijndel ‘Je houdt je hart vast; hoopt dat het vuur niet overslaat’

SCHIJNDEL - ,, Ik stond maandag op het punt om naar huis te gaan; was nog in het gebouw. Werd gewaarschuwd dat er brand was. Je houdt je hart vast als je eenmaal buiten staat en de brandweer arriveert. Zo van, als het vuur maar niet overslaat naar jouw gedeelte.”

Directeur René Smits van HSI Solutions beleefde maandag een spannende avond. In het bedrijfsverzamelgebouw met drie vestigingen aan de Molendijk-Zuid in Schijndel, waar onder meer zijn bedrijf in zit, woedde een brand. ,,Ik zag heel veel rook. Ook in mijn pand”, zegt hij . ,,Er is een dag later veel rook- en roetschade. We liggen er wel een tijdje uit met de productie en montage in ons bedrijf.”

Geen aanwijzingen voor brandstichting

De brand is volgens de brandweer bij het bedrijf ‘Eikentafels.nl’ door nog onbekende oorzaak ontstaan. ,,Er was in eerste instantie niet veel rook te zien omdat het vuur binnen woedde. Er is vrij snel opgeschaald naar een grote brand omdat het om een bedrijfsverzamelgebouw gaat”, aldus een woordvoerder van de brandweer. Er werd onder meer assistentie verleend door brandweerposten uit Sint-Michielsgestel, Den Bosch, Heeswijk-Dinther, Vught en Rosmalen. De politie heeft geen aanwijzingen voor brandstichting en doet geen onderzoek meer naar de oorzaak van de brand.

De bedrijfsleider van Eikentafels.nl, waar de brand dus ontstond, wilde dinsdag niet met de krant praten.

,,Bij onze buurman is het goed mis”, weet directeur Ton van den Oetelaar van Lacros; het derde bedrijf in het verzamelgebouw. ,,De halve inventaris in de showroom is daar verbrand. Ik loop hier nu op een zowat zwarte vloer. Zoveel rook hebben wij van die brand gehad”, aldus de eigenaar van het bedrijf dat elektrische (vouw)fietsen verkoopt. ,,Ik was thuis toen de brand is begonnen. Ons inbraakalarm ging af. Ik dacht nog: zeven uur welke inbreker doet dat nou zo vroeg op de avond? Rond half één in de nacht was alles geblust en pakte de brandweer de boel weer in.”

‘Alles moet gereinigd worden’

Quote Zeker een schadebe­drag met meer dan vijf nullen René Smits , HSI Schijndel De bedrijven hebben flinke rook- en roetschade opgelopen. ,,Ons pand moet helemaal leeg”, zegt directeur Smits. ,,Alles moet gereinigd worden. We bekijken nu in hoeverre de machines beschadigd zijn. We zijn er al met al zeker een maandje mee zoet. Dat wordt een schadebedrag met meer dan vijf nullen”, aldus de eigenaar van HSI dat onder meer verwarmingssystemen maakt voor voetbalvelden, snelwegen en woningen.

,,Hoe groot de schade is? De verzekeringsexpert moet nog komen”, aldus Van den Oetelaar van Lacros. ,,Er staan duizenden fietsen in het gebouw. We zijn nog wel even bezig om die allemaal weer schoon te krijgen.”