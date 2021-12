Forum voor Democratie beslist in januari over deelname aan verkiezingen in Meierijstad

Vier ton voor restaura­tie en instandhou­ding van Gestels Haanwijk en stadskloos­ter Den Bosch

DEN BOSCH/SINT-MICHIELSGESTEL - Twaalf Rijksmonumenten ontvangen in totaal bijna 4 miljoen euro subsidie van de provincie. Zo vallen landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel en het stadsklooster San Damiano in Den Bosch in de prijzen.

16 december