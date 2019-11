Foute Party Qmusic in Schijndel is volle (paarden)bak

SCHIJNDEL - Een volle (paarden)bak met 2200 feestgangers. Dat was de Foute Party van Qmusic, zaterdagavond in manege De Molenheide. Een dergelijk 'fout' feest met lekker veel gekkigheid gedijt prima in een dorp als Schijndel, luidde de algemene conclusie.

Buiten vóór de ingang heeft Robin van Santen uit Mariahout zichtbaar last van de bibberitus. ,,Ik ben aan het wachten op een groep vrienden. Het is altijd gezelliger om samen ergens naar binnen te hossen", zegt ze resoluut. Van Santen ziet er beeldig en tegelijkertijd kinky uit. Ze draagt een 'folkloristische' outfit; op haar blote armen zijn enkele contrastrijke neptattoos aangebracht. ,,Na dit fuifje zijn we van plan om nog effe te gaan afterpartyen bij een vriend in Zijtaart. Daar zullen we uiteindelijk ook te bed gaan, in een camper die al helemaal stand-by staat.”

Quote Eindelijk weer de bloemetjes buitenzet­ten Jeroen Looman

Jeroen Looman uit Schijndel en zijn partner Annemarie zijn eveneens op het feest afgekomen. ,,We hebben drie kids. Gelukkig zijn ze vanavond elders ondergebracht. Dat betekent dat we na een lange tijd eindelijk weer met ons tweetjes de bloemetjes buiten kunnen zetten", aldus Looman die het aanblik heeft van een sprookjesachtige zilverkleurige verschijning.

Biertijd

De in een clownspak gestoken Dion Snoeks uit Sint-Oedenrode vindt de 'bloemetjes' óók best interessant. ,,Samen met een vriend heb ik al een halve fles whiskey opgezopen. Nu is de biertijd aangebroken. Een stuk of vijftien de man, dat redden we wel. Ik ben vrachtwagenchauffeur, maar hoef pas maandag weer de weg op. Kan ik mooi een hele dag bijkomen van al die lichaamsvreemde sappen.”

Terwijl het podium in bezit wordt genomen door de 'foute' dj's van Qmusic -afgewisseld door verschillende artiesten onder wie de twee olijke gangmakers van Het Feestteam en later ook Dries Roelvink en René Froger- leeft Chantal Schel zich helemaal uit. Om een goeie foto te scoren is ze niet te beroerd haar 'gepiercete' tong stevig tegen de wang van een vriendin te drukken. Als het puur om ondeugendheid gaat, doen de rondborstige 'girls' Fannie Fabulous en Glennis Glamour er met het grootste gemak een schepje bovenop.

Quote Mijn boeien heb ik bewust thuisgela­ten Charon Ouwens

De politie in de persoon van Osse agente Charon Ouwens is ondertussen ook gearriveerd. Ze heeft een groot hart. Alle 'foute' dingen om haar heen laat ze immers oogluikend toe. Ze is herkenbaar aan haar authentieke uniform uit vervlogen tijden. ,,Gekocht op internet. Waar mijn boeien zijn? Die heb ik bewust thuisgelaten. Ze hangen boven m'n bed. Ja, méér verklap ik niet", grijnst Ouwens.

Maf

Na een tijdje verschijnt een aanzienlijke groep jonge vrouwen onder leiding van Mandy Sinnema en Hélène Pennings ten tonele. ,,We zijn pas geleden toevallig allebei getrouwd. Voor ons is dit dus geen vrijgezellenparty, hoe heet zoiets dan wel? Een after-the-ringparty misschien? Hoe dan ook, ben vooral blij dat ik na een alcoholvrije periode van ongeveer een jaar weer mag drinken. Ik ben namelijk onlangs bevallen van Kick, het allerliefste manneke op aarde. Okay, ik geef het toe: dat we gingen trouwen, dat was een 'moetje'. Ach, het maakt allemaal geen bal uit, zolang je maar gelukkig bent. En dat ben ik op dit maffe feest", benadrukt Pennings met een stralende glimlach.

Volledig scherm Two cowboys from the Wild west. © Chris Korsten

Volledig scherm De danseressen Lina Laschet en Kelly Banzijp van Studio Hellebrand. © Chris Korsten

Volledig scherm Kerstman Geert Rosema wordt geflankeerd door Fannie Fabulous en Glennis Glamour. © Chris Korsten