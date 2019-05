Fractie BALANS maakt zich zorgen om Boxtels jeugdhonk

,,Het lijkt er nu op dat deze jongeren buiten de ramadan, de rest van het jaar, niet meer op het netvlies te staan. Ze lijken in ieder geval niet moeilijk benaderbaar en van goede wil”, aldus BALANS-raadslid Rianne van Esch.



Daarnaast wil de oppositiepartij in de Boxtelse gemeenteraad dat er ook voor andere jongeren meer activiteiten zijn in de gemeente.



De raadsfractie hoopt burgemeester en wethouders mee te krijgen in de verruiming van de openingstijden van het Boxtelse jeugdhonk. Niet alleen omdat er hierdoor meer activiteiten plaats kunnen hebben voor jongeren. ,,Het is ook belangrijk dat jongeren die om wat voor reden dan ook uitvallen op school, stage of werk, goed in beeld komen zodat ze vervolgens adequate begeleiding kunnen krijgen”, aldus Van Esch. ,,Een vroege signalering is immers belangrijk om snel in te kunnen grijpen.”