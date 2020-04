Fracties in Meierijstad vragen om onderzoek naar hoge aantal coronadoden

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad gaat in zijn laatste nieuwsbrief aan de gemeenteraad ook in op het hoge aantal overleden inwoners. ,,Nu we zien dat de getallen weer wat afvlakken geeft ons dat de hoop dat we weer op de weg terug zijn", schrijft hij.

‘We willen weten wat hier aan de hand is’

Ruud Merks ontkent ten stelligste dat er politieke scoringsdrift achter de vragen zit. Eerder werd namelijk een soortgelijk onderzoek voor Oost-Brabant al aangekondigd door de provincie. ,,Je kunt wel gaan zitten wachten op de provincie of een andere overheid, maar we moeten als raadsleden van Meierijstad ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen", stelt Merks.



,,Natuurlijk is het goed om samen te werken met de provincie en andere gemeenten in de regio. Maar het sterftecijfer is bijna nergens zo hard gestegen als hier. En dan kun je wel zeggen dat carnaval de grote boosdoener is, maar in Limburg hebben ze ook carnaval gevierd. En daar is het aantal besmettingen lang niet zo hard gestegen als hier. We willen wat hier aan de hand is.”