Fractievoorzitter CDA Boxtel vertrekt: ‘Het huidige beleid is niet sociaal’

Oud-wethouder Joost van Roosmalen (77) overleden

BERLICUM - Joost van Roosmalen (77), oud-wethouder van Berlicum en later ná de herindeling in 1996 nog twee jaar van Sint-Michielsgestel, is overleden in zorgcentrum De Bongerd in Heeswijk. Daar verbleef hij de laatste tijd vanwege zijn gezondheidsproblemen. Van Roosmalen leed al langere tijd aan de ziekte Parkinson.

24 november