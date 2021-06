Frans Abrahams maakte iedereen enthousiast

Kees kan niet meer met plezier op zijn balkon in Boxtel zitten vanwege geluids­over­last bij Vion

12 juni BOXTEL - Kees Doevendans uit Boxtel kan niet met plezier op zijn balkon zitten in wooncomplex Stapelen. De geluidsoverlast van slachterij Vion zit hem in de weg. ,,Het is er altijd, een constant gebrom, gezoem. Een soort tinnitus.” Hij is dan ook blij dat Vion de geluidsoverlast nu moet aanpakken. En met hem vele bewoners van Stapelen.