Frans en heemkunde, dat zijn synoniemen

Met je auto langs vijf restau­rants in Schijndel en Sint-Oedenrode

14 maart SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Met je auto langs Het Tramhuys in Schijndel voor een voorgerecht, vervolgens een tussengerecht bij De Vresselse Hut in Nijnsel, dan een hoofdgerecht met vis bij Brasserie Lieveling in Schijndel, een hoofdgerecht met vlees bij De Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode en tot slot een dessert bij Janssen en Janssen in Schijndel.