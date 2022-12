Frauderende eigenaar vakantiepark Molenheide in Schijndel moet dertien maanden de cel in

Wethouder Van der Zanden geeft bouwplan­nen Esch terug, maar niet van harte

BOXTEL - Wethouder Wim van der Zanden (Balans) is niet langer direct betrokken bij de grootscheepse bouwplannen aan De Ruiting in Esch. Collega-wethouder Désiré van Laarhoven (Combinatie95) neemt na overleg het dossier over omdat er schijn van belangenverstrengeling is gewekt.

