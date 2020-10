Frens en Mia verzamelen ... bomen

Het resultaat, een enorme en unieke collectie aan de Rijndonksestraat met 2200 bomen - in 1800 soorten - zowel exemplaren van eigen bodem als uitheemse. Samen vullen deze een bijzonder fraai zeven hectare groot gecultiveerd terrein. Nu worstelen Frens en Mia met de vraag: ,,Hoe kan het in hemelsnaam dat er zo weinig mensen onze vrij toegankelijke bomentuin bezoeken?’’

Magnolia kobus is levenswerk

Daar in de Dungense bomentuin luisteren de bomen naar exotische namen als sequoia giganteum, liriodendron integrofolium, acer platanoides, magnolia kobus. Het zijn benamingen van slechts enkele exemplaren in dit groene rustgevende park. Frens begon een veertigtal jaren terug welbewust aan wat tot zijn levenswerk uitgroeide. ,,De oorsprong ligt in de filosofie", vertelt Frens, ,,die houdt voor mij in dat ik de wereld beter wil achterlaten dan dat ik die aantrof."

In dat beeld past eveneens dat vooral veel mensen kennis nemen van die bijzondere bomenpracht. En net die interesse blijft -naar de zin van het echtpaar Van den Biggelaar- onverklaarbaar uit.

Na de eerste lap grond die verpleger Frens en zijn Mia met bomen beplantten, volgden meer grondaankopen. De bomentuin groeide en groeide, tot zij deze in 2010 openstelden voor publiek. ,,Steeds bleef ik op zoek naar nieuwe bomen, nieuwe soorten", aldus de 74-jarige Frens, "toentertijd niet met de bedoeling er een arboretum van te maken."

Vandaar ook anno 2020 geen paden, geen bloemenzomen, geen tentje met versnaperingen, geen botanische tuin à la Kew Gardens in Londen. Enkel bomen van een ontzagwekkende diversiteit op een prachtig onderhouden Dungens grasveld.

Met de jaren nam Van den Biggelaar's kennis over zijn aanwinsten toe. ,,Niet uit boeken, maar hier, rechtstreeks in de natuur", zo legt hij uit. Vanuit het netwerk van zorgvuldig opgebouwde contacten hoort hij van nieuwe -gekruiste- boomsoorten. Die koopt hij aan, plant deze in het arboretum zodra de soort officieel is geregistreerd. Het onderhoud aan het immense park doet de pensionado samen met enkele vrijwilligers.

Goede bodem in Den Dungen

Vrijwel zonder uitzondering gedijen de bomen uitstekend in Dungense bodem. Zelfs soorten die van origine geheel andere klimatologische omstandigheden prefereren, overleven bij D'n Hooidonk. Volgens Frens zit de verklaring in het aanpassingsvermogen van de bomen. Hij wijst naar een moerascipres (taxodium). ,,Het valt me op dat deze het in droge grond net zo goed doet als in subtropische moerassen." Wellicht nóg opvallender is dat hij in de voorbije kurkdroge zomermaanden enkel de jongste boompjes heeft moeten bewateren.

Terug naar die ontbrekende belangstelling voor het arboretum. Dat gebeurt juist op het moment dat een man en een vrouw, in unisex rode herfstjack, de poort binnenstappen. Met hoffelijke grote gebaren maakt Mia duidelijk dat de gasten vrijelijk kunnen doorlopen. Frens kan er intussen niet over uit dat zelfs scholen in het kader van biologielessen of hoveniersopleidingen zich niet vertonen. ,,En dat terwijl het arboretum vrij toegankelijk is, de poort staat de hele dag open voor iedereen."

Arboretum D'n Hooidonk is relatief jong, vindt ook Mia van den Biggelaar. ,,Diverse bomen zijn natuurlijk nog lang niet volgroeid. Die hebben tijd nodig. Over twintig jaar komen de bezoekers van verre, daarvan ben ik overtuigd."

Zorgen over het toekomstig beheer maken de Van den Biggelaars' zich niet. Zij treffen het, vinden beiden. De twee dochters delen de filosofie van hun ouders. Zij zetten straks de unieke Dungense bomentuin voort. Het arboretum is er voor iedereen. Dan moet wél iedereen komen.