Fruitbomen in sprookjeslandschap in Den Dungen

Op berenjacht door Schijndel: zwaaien naar de juffrouw en de beer

29 maart SCHIJNDEL - Ze zijn leuk, al die nieuwe vrolijke vriendjes achter het vensterglas die bij steeds meer huizen waarneembaar zijn. Nu al kan gezegd worden dat het landelijke initiatief BerenjachtNL in deze avontuurarme tijden van corona een interessante optie is om name kleine kinderen even ‘bezig te houden.’