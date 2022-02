‘Fundering van Gestel, die kan nog een stuk beter’

Bianca Eijkemans (46) werkt voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is getrouwd met Richard Eijkemans en ze hebben een zoon: Kyano. Bianca Eijkemans is een geboren en getogen Gestelse. Met uitzondering van een klein aantal jaren dat ze in Vught woonde. Hun leven loopt op rolletjes en Eijkemans heeft daardoor ruimte voor andere dingen, zoals de politiek. ,,Je moet niet alleen in verkiezingstijd iets voor je inwoners willen doen. Dat was voor mij een drijfveer om twee jaar terug met Podium5 mee te gaan doen aan de verkiezingen. In 2020 zijn we begonnen.”