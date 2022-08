Fusie culturele centra Meierijstad niet uitgesloten

SCHIJNDEL - Een fusie van de drie culturele centra in Meierijstad, of toch tenminste verdergaande samenwerking. B en W van Meierijstad sluiten het niet uit op termijn.

De besturen van de drie afzonderlijke centra, Cultuurfabriek Noordkade, Mariëndael in Sint-Oedenrode en scc 't Spectrum in Schijndel juichen samenwerking zelf ook toe.

Dat schrijft het college van Meierijstad in een brief aan de gemeenteraad. Daarin wordt aangekondigd dat de ’t Spectrum een andere organisatievorm krijgt. Het wordt nu beheerd door Accommodatie Beheer Schijndel BV.

Kritisch rapport

Maar precies een jaar geleden werd in een kritisch rapport vastgesteld dat dit een zeer onwenselijke situatie is. Want de gemeente is aan de ene kant 100 procent aandeelhouder van de BV en aan de andere kant de subsidiegever; ‘een slager die zijn eigen vlees keurt', werd vorig jaar vastgesteld.

Ook het college noemde dit een ongewenste situatie. Besloten is nu om een stichting op te richten waarin ’t Spectrum opgaat. Ook de culturele centra in Veghel en Sint-Oedenrode hebben een eigen stichting. Op die manier wordt het beleid consequent doorgevoerd.

Fusie?

Met de leiding van ’t Spectrum legt de gemeente nu vast hoe het cultureel centrum in Schijndel in de toekomst moet gaan draaien. Voor die werkwijze heeft de gemeente ook haar licht opgestoken bij Mariëndael in Sint-Oedenrode en Cultuurfabriek Noordkade. Uit die gesprekken maakt het college op dat ‘een verdergaande samenwerking of fusie mogelijk op termijn kan plaatsvinden.”

Voor de gebruikers van sociaal cultureel centrum ‘t Spectrum verandert er volgens B en W verder niets. De bestaande huurovereenkomsten worden ook in de nieuwe organisatie gerespecteerd.

Het gebouw van 't Spectrum, in 2003 gebouwd, is in februari dit jaar door de gemeente aangekocht voor 1,9 miljoen euro. Het was tot dan toe eigendom van de BV.

De Blauwe Kei in cultuurfabriek Noordkade.

Mariëndael



