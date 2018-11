Fusie geeft Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen meer armslag

De voorgenomen fusie geeft beide organisaties meer armslag, zo melden zij in een gezamenlijk persbericht. Ook verwachten zij hun positie op de arbeidsmarkt te kunnen verstevigen.

Zorggroep Elde is actief in de plaatsen Boxtel, Sint-Michielsgestel en Esch. Zij biedt verpleeshuiszorg en thuiszorg. Maasduinen biedt met ruim 650 medewerkers en 520 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan zo'n 600 cliënten in Kaatsheuvel, Loon op Zand, Rijen en Waalwijk.

Elde beschikt onder meer over zorg-expertisehuis Liduina in Boxtel en Zorghotel Buitenhuis in Esch. Ook biedt Zorggroep Elde specialistische zorg voor mensen met dementie en complex gedrag en mensen met ernstig overgewicht. Bij Zorggroep Elde werken 1.250 medewerkers en 700 vrijwilligers. Zij staan klaar voor circa 1100 cliënten in de thuiszorg en voor hulp bij het huishouden en circa 550 bewoners in het verpleeghuis.

Volledig scherm Overzicht van het totale terrein van De Vossenberg in Kaatsheuvel, onderdeel van stichting Maasduinen. © Stichting Maasduinen