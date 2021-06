Fusie korfbalsters Schijndel voorkomt bankroet

Meer boa’s voor Sint-Michiels­ges­tel

16 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Meer corona-controles in de horeca, bij evenementen of feesten. Maar ook meer toezicht op de naleving van het parkeren, zoals bij de blauwe zone die er in Berlicum komt op het Mercuriusplein, en later in Gestel op het Petrus Dondersplein. Sint-Michielsgestel krijgt bijna twee formatieplaatsen extra voor de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren.