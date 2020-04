Fysiotherapie op afstand tijdens coronacrisis

BOXTEL - Hij had wel even last van koudwatervrees, maar hakte toch meteen de knoop door: fysiotherapeut Edwin de Raaij (55) behandelt zijn patiënten op afstand sinds de Boxtelse praktijk Fysio Sluijters vanwege de corona geen patiënten meer ontvangt. Dat doet hij nu met videoconsulting. Hij roept collega's in de regio op om hetzelfde te doen én om elkaar te helpen om dit op poten te zetten.

,,Een groot deel van de mensen die pijnklachten hebben tijdens het bewegen, loopt vast met bijvoorbeeld de zorg voor hun kinderen, werk en hobby’s. Kwaliteit van leven is nu extra belangrijk. Ik hoop dat deze mensen echt naar ons bellen, want het is belangrijk dat wij ze in deze onrustige tijden gerust kunnen stellen en dat ze blijven bewegen”, zegt De Raaij.

Hij werkt vanuit zijn behandelkamer en laat een squat zien, een knieoefening. ,,Je doet het voor en de patiënt doet het na. Het vervangt natuurlijk geen live contact, maar voor nu is het een goed alternatief. Eerst doen we de intake - wat speelt er nou eigenlijk? - en daarna maken we een behandelplan. Net als anders. Het onderlinge contact kan ook via de webcam heel persoonlijk zijn. Maak oogcontact en neem de tijd. Neem je laptop mee naar de oefenzaal en doe oefeningen voor. Verder betrek ik familieleden erbij. Zij kunnen de cliënt stimuleren door samen oefeningen te doen. Soms zet ik ze in om bijvoorbeeld de nek van de cliënt te masseren, volgens instructies. En ik stuur oefenprogramma’s online naar ze toe. Vraag verder feedback aan de patiënt: wat ging goed, wat kan beter?”

Koudwatervrees

Ook bij de patiënten heerst wel koudwatervrees. ,,Eerst willen ze vaak even afwachten tot de corona voorbij is, maar na een proefbehandeling met videoconsulting zijn ze enthousiast.’’ Patiënt Caroline (54) is ‘superblij’ dat haar behandeling via videoconsulting doorgaat. ,,Ik kreeg last van mijn nek bij een oefening. Edwin corrigeerde de oefening door het online voor te doen. Hij had gelijk, nu doet mijn nek geen pijn meer. Dit werkt perfect.” Ook Leny (66) is erg tevreden. ,,Niet alleen met de fysiotherapie, maar ook met alle communicatie eromheen. ‘Gewoon’ contact is het fijnst, maar heel prettig dat het nu toch doorgaat.”