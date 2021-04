Gaan we weer massaal bultjes krabben door de brandharen van de eikenprocessierups?

ARK aan de slag in Dommeldal voor extra natuur en leembos

19 april BOXTEL - ARK Natuurontwikkeling is in het Dommeldal gestart met de uitvoering van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Onderdeel van dit project is versterking van het stroomgebied van de Dommel in Boxtel en Liempde, maar ook stroomopwaarts richting Eindhoven.