Gaat collectant uit Schijndel straks nog maar één keer per jaar rond?

SCHIJNDEL - Eric van der Pol uit Schijndel loopt enkele keren per jaar met een collectebus langs de deuren in Schijndel voor goede doelen. Als Schijndel inderdaad gaat deelnemen aan de Goede Doelen Week, hoeft dat straks nog maar één keer.

Iedereen kent het wel; zit je net te eten, staat er weer iemand met een collectebus voor de deur. Of je nog even kunt doneren voor de Hartstichting, het Reumafonds, de Longstichting of een ander goed doel. Het lijkt wel of zo'n beetje elke week een collectant voor de deur staat. In Schijndel komt daar mogelijk binnenkort een einde aan, want meerdere goede doelen overwegen om ook aan te sluiten bij de Goede Doelen Week (GDW).

Geen ‘hordes’ collectanten meer voor de deur

Schijndelaren krijgen dan geen ‘hordes’ collectanten meer voor de deur, maar slechts één keer per jaar kunnen zij doneren aan meerdere goede doelen tegelijk. Eric van der Pol (68) voelt er veel voor, zo zegt hij deze maandag na afloop van een informatieavond over de GDW in De Nachtegaal in Schijndel.

,,Ik collecteer ieder jaar voor het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding, red) en de Hartstichting. Daarnaast ben ik wijkhoofd voor het Reumafonds en ben ik secretaris van De Zonnebloem in Schijndel", somt hij op.

Volledig scherm Eric van der Pol uit Schijndel. © Robèrt van Lith/BD

Van der Pol weet maar al te goed hoe moeilijk het is om collectanten te vinden. ,,Bij het Reumafonds heb ik een collectant die liefst 210 adressen ‘doet'. Zulke mensen vind je haast niet meer.”

Schijndel is zeker niet de eerste

Van der Pol zou het dus wel zien zitten om de krachten te bundelen met andere goede doelen. En Schijndel zou zeker niet de eerste zijn. Nederland telt al 185 plaatsen die deelnemen aan de GDW, rekent Susan Scheepers van de stichting Collecteplan voor. ,,Bijna allemaal in Brabant en Limburg", aldus Scheepers. ,,Hier zie je dat het verenigingsleven heel sterk is.”

Keldonk en Boerdonk waren in Brabant een van de eerste dorpen die zo'n GDW in het leven riepen. Inmiddels volgden veel plaatsen. Dat geldt ook voor Veghel en Sint-Oedenrode, Schijndels ‘buren’ in Meierijstad. ,,Het werkt uitstekend", zei Ad de Gouw, secretaris van de GDW in Sint-Oedenrode. ,,In ons eerste jaar haalden we ruim twee keer zo veel op als alle goede doelen sámen in 2018", aldus De Gouw. ,,Ruim 61.000 euro.” Dit jaar was het coronavirus spelbreker. ,,We hebben het nu digitaal gedaan en toch nog ruim 29.000 euro opgehaald.”

Of de Schijndelse goede doelen - deze avond zijn er bijna 20 bijeen - ook starten met een GDW moet de komende tijd blijken. Eric van der Pol zou het wel weten. ,,Ik zie vooral voordelen.”

Inhaalcollectes in oktober

Harrie van der Heijden, coördinator van de afdeling Schijndel van Reuma Nederland, juicht een GDW ook toe. ,,Dit jaar hadden we met heel veel moeite alles geregeld voor de collectes en toen kwam het coronavirus...” Nu volgen van 12 tot en met 24 oktober inhaaldagen voor de collectes van de Hartstichting, het Longfonds en Reuma Nederland. ,,Het wordt nog een helse klus om dat voor elkaar te krijgen. Zo'n Goede Doelen Week zou ons in de toekomst heel erg kunnen helpen.”

Volledig scherm Bijna 20 goede doelen uit Schijndel luisterden maandagavond in De Nachtegaal aandachtig naar Susan Scheepers van de landelijke stichting Collecteplan. Zij vertelde over de Goede Doelen Week. © Robèrt van Lith/BD