Gaat corona-angst herindelingsverkiezingen beïnvloeden? Voor iedereen in ieder geval gedesinfecteerd potlood

Vervallen pand in Rooi is deels opgeknapt, maar gaat straks tóch tegen de vlakte

26 oktober SINT-OEDENRODE - Het dak is opgeknapt en gestut, maar de vervallen voormalige kunstenaarswoning in het centrum van Sint-Oedenrode gaat uiteindelijk tóch tegen de vlakte. Volgens de gemeente Meierijstad is behoud van het karakteristieke pand ‘niet realistisch’. ,,Verder opknappen is dus niet logisch.”