Gaat er een groot werk van kunstschilder Pierre Janssen schuil achter de spinnenwebben op zolder?

BOXTEL - Het blijft nog even spannend. Want eerst moet Heemkunde Boxtel nog ontdekken of er iemand veilig kruipend over de zolderplanken kan van de bibliotheek in Boxtel. Pas dan wordt duidelijk of er nog een groot religieus schilderwerk van kunstschilder Pierre Janssen aanwezig is boven de plek waar het toneel was van het patronaat van de Fraters van Tilburg.

Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel heeft zo'n tweede natuur: nieuwsgierigheid naar vanalles. Zo ook toen hij met mede-vrijwilligers aan de slag ging om Heemkunde Boxtel te verhuizen van 't Hofje naar de bibliotheek Boxtel aan de Burgakker.

Quote Zit die grote zolder er nog? En hoe kom je daar? Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel

,,Zit er nog een grote zolder boven ons onderkomen? En hoe kom je op die hoge zolder?”, was al snel iets wat hij zich af vroeg. Omdat de gemeente Boxtel het pand in beheer heeft, ging er snel een telefoontje naar de gemeente. En voordat hij het wist, klom hij op een smalle vlizotrap naar boven, de spinnenwebben tegemoet.

Religieus tafereel

,,In archiefstukken van Boxtelaar Piet Dorenbosch kwam ik informatie tegen over het patronaat dat de Fraters van Tilburg hier op de eerste verdieping van de huidige bibliotheek hadden. Dat was een grote zaal met een gebogen zolder van houten plankjes. Op een oude afbeelding kun je die nog zien. Inclusief de trekstangen waarmee de zolder zijn stevigheid kreeg. Het patronaat had een toneel. En boven dat toneel moet kunstschilder Pierre Janssen (1865-1952) een religieus tafereel hebben geschilderd,” zegt Van Eekelen.

Uniek

Hij kroop door een mansgroot gat en zag de houten paneeltjes, zag de trekstangen en natuurlijk een berg spinnenwebben en stof. ,,Het lijkt alsof alles nog is zoals het begin vorige eeuw is gemaakt. In 1974, toen de bibliotheek erin kwam, raakte de zolder in de vergetelheid. We willen nu echt iets meer onderzoeken op die stoffige zolder en kijken of dat werk van Pierre Janssen er nog is. Dat zou heel fraai zijn. We hebben veel werk van deze schilder. Wel 600 schilderijen. Maar zoiets als dit zou wel uniek zijn.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Fraterschool zat op de begane grond. Op de verdieping het patronaat. © Archief Heemkunde Boxtel

De plek van de bibliotheek aan de Burgakker is er pas rond 1908 gekomen. Voor die tijd stond er aan de straat een groot herenhuis dat eigendom was van Franciscus Stael, burgemeester van Boxtel. ,,Hij kocht dat huis in 1888. Zelf woonde hij aan de Rechterstraat in een groot huis naast de Zwaanse Brug, waar later de apotheek kwam. Bij testament schonk hij beide huizen en een bedrag van 25.000 gulden aan het kerkbestuur van Sint Petrus. Er moest een school voor bijzonder onderwijs (katholiek) ontstaan.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het zoldertje boven het plafond van het patronaat. Stoffig en vol spinnenwebben. © Domien van der Meijden

De Fraters van Tilburg lieten het herenhuis aan de Burgakker afbreken. Daar verrees dieper op het perceel de nieuwe school met op de bovenverdieping een patronaatsgebouw. De School kreeg de naam Fraterschool. De voorloper van wat later de Petrusschool werd die aan de zijkant werd aangebouwd.

Schilderij dat vast zit aan het gebouw?

De fraters vertrokken er later weer. Ze gingen bij La Salle (tegenwoordig Koraal) aan de slag. Rond de jaren zestig kwam de ULO en later MULO in het gebouw, evenals een onderdeel van de Schilderschool. Waarschijnlijk zijn toen de plafonds aangepast onder de hoge zolder. Om daarna bibliotheek te worden. Al die jaren bleef de zolder onveranderd. Dus misschien heeft Van Eekelen nu wel iets heel speciaals herontdekt: een oud schilderij van Pierre Janssen dat vastzit aan het gebouw.