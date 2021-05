Gaat het er dan toch van komen? Plan voor woningbouw in gebied Moorwijk

Slapen en ontbijten als de heer van Boxtel in Kasteel Stapelen zit er voorlopig nog niet in

4 mei BOXTEL - Wie zijn zinnen had gezet op een nachtje in de B&B op Kasteel Stapelen in Boxtel moet nog even geduld hebben. Alhoewel de vergunning van de gemeente voor het opknappen van de twee kamers inmiddels binnen is, kunnen de eerste gasten er op zijn vroegst over een halfjaar terecht.