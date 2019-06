Galactico’s winnen laatste Sixday op Heidelust Sint-Michielsgestel

Meierij­stad­boot moet recreatie promoten

17 juni SINT-OEDENRODE - Meierijstad adopteert een heuse fluisterboot: Made in Meierijstad. Deze Meierijstadboot komt te liggen in de roeivijver op park Kienehoef in Sint-Oedenrode en moet bijdragen aan de promotie van de recreatiemogelijkheden in de gemeente.