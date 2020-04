Garage Fassbender verdwijnt uit straatbeeld Schijndel

Opleveren vóór zomer 2021

Al sinds de sluiting van het bedrijf in 2014 bestaan de plannen voor woningbouw. Het heeft dus zes jaar geduurd voordat eindelijk de schop in de grond kan. ,,Ik verwacht dat we in mei starten met de nieuwbouw", zegt ontwikkelaar Maarten Plasmans van Woonveste Projectontwikkeling BV.



En dan verwacht hij voor de zomervakantie van 2021 het nieuwbouwplan De Hopbelhof op te leveren. Het gaat om elf bungalows en vijf appartementen. Alle woningen waren in no time verkocht. ,,Er waren meer dan driehonderd gegadigden”, aldus Plasmans. ,,Het is ook een prachtige plek om te wonen, zo dicht bij het centrum.”