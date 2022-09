Gas en licht Dommelbad haast onbetaalbaar en mooiere wegen kosten méér geld, maar Boxtel kan het (nog) betalen

Waarde­rings­prijs voor vrijwilli­gers van Autisme Café Meierij­stad

VEGHEL - De prijs werd maandagavond uitgereikt zonder publiek en pers, want dat zou te druk zijn. De vrijwilligers van het Autisme Café in Veghel zijn er niet minder blij om. Ze ontvangen de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad.

27 september