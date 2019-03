Gasbel onder Vlagheide in Schijndel is zo goed als op

In hoogtijdagen, in de jaren negentig en de beginperiode van het nieuwe millenium, kon het bijna niet op met het methaangas uit de vuilnisbelt de Vlagheide in Schijndel. Toen werd er met het methaangas (CH4) met zes grote generatoren stroom opgewekt in Schijndel. Dat leverde op jaarbasis genoeg gas op om elektriciteit op te wekken voor een kleine 2500 huishoudens.

Quote Het gas wordt nu afgefak­keld bij de Vlagheide Theo Folmer, Voormalig Stadsgewest

,,Die koek is nu echt op. Afvalzorg, die het dagelijks beheer van De Vlagheide doet in Schijndel, fakkelt nu het gas uit de belt af bij de installatie aan de Koeveringsedijk. Het is een logisch gevolg van de afdichting van de vuilnisbelt. Er komt nu te weinig zuurstof in de belt, waardoor de kwaliteit van het methaangas achteruit holt en niet meer gebruikt kan worden voor elektriciteit op te wekken”, vertelt directeur van het voormalig Stadsgewest De Vlagheide Theo Folmer.

Het affakkelen van het gas gebeurt actief door met onderdruk dat gas uit de belt te trekken en te verbranden. ,,Maar ook dat is een aflopende zaak. Op termijn zit ook dat slechte kwaliteit gas niet meer in de belt.”

Overdracht aan provincie uitgesteld

Het voormalig Stadsgewest heeft de eindoverdracht van de Vlagheide aan de provincie een tijd opgeschort. De knappe koppen van de provincie en Vlagheide zijn er samen nog niet uit welke bedragen gemoeid zijn met die overdracht. Dat heeft te maken met zeer moeilijke rekensommen rondom de eeuwigdurende nazorg voor de vuilnisbelt, die de laatste jaren veilig is ingepakt van onder en van boven.

Geld geleend van Den Bosch

Omdat de overdracht aan de provincie is uitgesteld, moet het voormalig Stadsgewest zogezegd op de ‘winkel blijven passen’ van de vuilnisbelt. ,,Dat betekent de instandhouding van de belt en de dagelijkse zorg. Omdat de vuilnisbelt niet meer in gebruik is, hebben wij geen inkomsten meer. We hebben nu geld geleend van de gemeente Den Bosch voor de blijvende uitvoerende taken. Maar dat willen we in 2020 weer terug betalen. Dat betekent wel dat de rekening dan op het bordje komt liggen van de deelnemende gemeenten en dat ze naar rato van de verdeelsleutel dat geld samen moeten betalen.”

De gemeenten die in 2020 de rekening op hun bord krijgen zijn de deelnemers aan het Stadsgewest. Dat zijn Den Bosch, Maasdriel, Meierijstad (Schijndel), Boxtel, Vught, Haaren, Heusden en Sint-Michielsgestel.

Arbitrage

Ondertussen loopt er nog steeds een zaak bij de Raad van Arbitrage tussen het voormalig Stadsgewest en de aannemer Ploegmakers. Tussen beide partijen is een meningsverchil ontstaan over meerwerk aan de bovenafdichting en de werkzaamheden die Ploegmakers heeft uitgevoerd in Schijndel. Het geschil gaat om een bedrag van 1,7 miljoen euro.