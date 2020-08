Gaslek door graafwerkzaamheden in Sint-Oedenrode

Volle bak bij buitenba­den in de regio

9:07 VUGHT/BOXTEL - De coronacrisis mag de buitenbaden in de regio een stevige financiële knauw hebben gegeven, maar een weekendje hittegolf - en meer tropische temperaturen in het vooruitzicht - geeft de exploitanten weer goede moed. Bij diverse zwemcomplexen hing het bordje VOL bij de kassa. ,,Het is eindelijk weer gezellig druk”, zegt exploitant John Brusselers van recreatieplas De Langspier in Boxtel over de afgelopen dagen.