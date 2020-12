Gaslek door werkzaamheden in voortuin Boxtel

Boxtelaar (66) bereid om kliniek in te gaan na ontucht met vijf minderjari­gen: ‘Rapport zit goed in elkaar’

9 december BOXTEL - Een contactverbod met de slachtoffers en hun familie. Behandeling in een kliniek en niet langer blijven wonen in Boxtel. Dat is een greep uit de voorwaarden waaraan de Boxtelaar (66) zich zegt te houden als hij wordt veroordeeld voor ontucht met vijf minderjarigen. ,,Ik wil weten waar het vandaan komt’’, zei hij woensdag tijdens een rechtszitting.