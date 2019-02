Gaslek in Schijndel afkomstig van oude gasleiding

Eerder deze week was de gasleiding in de straat afgesloten. De gaslucht werd veroorzaakt door restgassen die nog in de oude gasleiding zaten. Volgens Enexis was de situatie niet gevaarlijk, omdat het om kleine hoeveelheden gaat die in de buitenlucht snel vervliegen. Toch heeft de netbeheerder de oude gasleiding helemaal afgesloten om dergelijke overlast in de toekomst te voorkomen.