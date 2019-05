‘Gebiedsvisie Den Dungen, wat hebben we eraan?’

Oppositiepartij DorpsGoed in Sint-Michielsgestel is er niet gerust op over hoe het afloopt met toekomstideeën over het uitbreiden van Den Dungen in westelijke richting tussen de huidige kom en de provinciale weg N617 (Bosschebaan). Wethouder Ed Mathijssen liet onlangs in de Litserborg in Den Dungen nog weten dat het college eerst denkt aan woningbouw in het oostelijk deel van het dorp, nabij De Jacobskamp. Maar Mariska Sturkenboom van DorpsGoed vindt het een aparte gang van zaken dat dit planonderdeel toch gewoon ter inzage lag en deel uitmaakte van de ruimtelijke toekomstvisie voor Den Dungen.