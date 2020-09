‘Gebiedsvisie Molenheide is nog niet rijp voor de raad’

,,Als het al 20 jaar speelt, dan kunnen we nu inderdaad wel nog zes weken wachten.” Met die woorden stemde Frank-Jan van Zutven (VVD) in met het voorstel om de raad te adviseren de behandeling van de gebiedsvisie voor resort De Molenheide zes weken uit te stellen. Want, en dat werd wel duidelijk tijdens de meer dan twee uur durende behandeling in de commissie, er zijn nog zoveel vragen en er is zoveel ontevredenheid over onder andere het gebrek aan participatie van de bewoners van De Molenheide, dat dat toch echt eerst beter uitgewerkt moet worden.