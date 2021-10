Geboortebos Schijndel breidt uit met zeker 500 bomen



SCHIJNDEL - Ruim 90 bomen gaan op zaterdag 6 november de grond in bij het Geboortebos in Schijndel. En dan is het bos helemaal vol. ,,In januari gaan we het Geboortebos flink uitbreiden. Dan komt er plaats voor zeker 500 nieuwe bomen", zegt Peter Derksen, directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag.