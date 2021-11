Gebroken ribben? Gert heeft alles over voor mooie dierenfoto’s

Hij moet er nog steeds een beetje om lachen, als Gert van den Bosch het over zijn belangrijke fotoprijs de Sony Award uit 2014 heeft. ,,Ik deed toen mee samen met 140.000 fotografen uit 166 landen. En ik zag de meest aparte dieren voorbij komen op mooie foto’s. Hoe leuk is het dan dat je met een foto van een simpele pony in de sneeuw in de Bommelerwaard een Sony Award in de wacht sleept.”