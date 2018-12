'Gebruik geen rubber korrels meer bij SCG'18'

Levensge­vaar­lijk, vandalen spuiten afvoerpij­pen van verwarming in Berlicum dicht met pur

6 december BERLICUM - Vandalen hebben niet in de gaten dat ze levensgevaarlijke rotgeintjes uithalen in Berlicum. En in de supermarkt is het inmiddels het gesprek van de dag. Onverlaten spuiten roosters dicht met pur en doen dat ook met de afvoerpijpen van CV-installaties zoals aan De Romme in Berlicum.