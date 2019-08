Gedenkmonumentje geplaatst bij plek waar twee doden vielen door verkeersongeval in Sint-Oedenrode

Workshop­fes­ti­val voor mantelzor­gers krijgt vervolg in Meierij­stad

15:53 VEGHEL - In mei konden mantelzorgers uit Meierijstad al een aantal ontspannende of creatieve workshops volgen in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze dag zo succesvol was, komt er eind deze maand een vervolg. Op 31 augustus is er in Meierijstad een tweede editie van het Workshopfestival.