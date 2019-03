Gedenkplaats Haaren gaat weer open

'Vliegtuig­stre­pen verpesten mijn natuurfo­to's regelmatig’

9:50 DEN BOSCH/ TILBURG - Natuurfotograaf Eric Bergmeester (51) woont al een jaar of vijftien in Best. De natuurgebieden De Scheeken bij Liempde en De Mortelen grenzend aan Boxtel en Oirschot zijn in feite zijn ‘achtertuin’ waar hij zeker een paar keer per week heen trekt om foto's van de natuur te maken. Hij werkte met een grote groep fotografen mee aan het boek ‘De mooiste fotolocaties Zuid-Nederland’ van Daan Schoonhoven. Dat boek komt 1 april uit.