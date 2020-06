Gedenkplaats Haaren zet in op snelle terugkeer op Haarendael

HAAREN - Zo snel mogelijk terugkeren op landgoed Haarendael. Hopelijk volgend jaar al. Dat wil Gedenkplaats Haaren, het museum dat gewijd is aan Kamp Haaren ( Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren ) in de Tweede Wereldoorlog. Lukt dat niet dan is een expositie elders een optie. Dat stelt voorzitter Jan Pommer van het Haarense museum.

De mensen achter de Gedenkplaats hebben de afgelopen maanden benut om een toekomstplan op te stellen. Dat was nodig omdat het museum zijn huisvesting op landgoed Haarendael verloor, toen daar eind augustus vorig jaar een grote brand woedde. ,,Die brand heeft ons wakker geschud en aangetoond hoe kwetsbaar we zijn, met onze historische materialen”, stelt Pommer. ,,Gelukkig lagen de belangrijkste documenten bij een van onze vrijwilligers thuis. We willen ons hele archief laten digitaliseren, door het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch. Zo stellen we alle documenten veilig en maken we ze voor iedereen beschikbaar, voor studie, onderzoek en publicaties.”

Samenwerken met Vught en Gestel

Verder wil het Haarense museum meer gaan samenwerken met Nationaal Monument Kamp Vught en de mensen achter de tijdelijke expositie over Kamp Beekvliet. Want op een paar vierkante kilometer telde Brabant in WO II drie Duitse gevangenissen en kampen. ,,Kamp Vught is zeer professioneel, laat de eigen historie en een veel groter verhaal zien. In Sint-Michielsgestel zou afgelopen maart een tijdelijke expositie over Kamp Beekvliet open gaan. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Laten we straks in Haaren én Gestel ons eigen lokale verhaal vertellen.”

Een andere prioriteit van het Haarense museum wordt de komende tijd het herstel van alle door de brand beschadigde materialen. Pommer schat in dat zo’n 70 procent van de collectie bewaard is gebleven. En de spullen die verloren gingen bij de brand, kunnen merendeels vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld een parachute uit de WO II die te zien was in de vaste expositie over het Engelandspiel.

Kort na de brand op landgoed Haarendael wisten zo'n dertig vrijwilligers spullen van Gedenkplaats Haaren veilig te stellen uit het complex.

Cel en verhoorkamer

De ruimten die het museum om niet in gebruik had rond de kapel op Haarendael, kunnen na een opknapbeurt weer gebruikt worden, meent Pommer. Het gaat dan onder meer om expositieruimten en een cel, de dokterskamer en een verhoorkamer die ingericht waren zoals ze in de tijd van Kamp Haaren werden gebruikt, toen daar duizenden mensen gevangen en gegijzeld zaten.

Maar het is nu nog niet duidelijk of de Gedenkplaats snel terug kan keren op het landgoed waar de komende jaren heel veel werk aan de winkel is. Er zal gesloopt en gebouwd gaan worden. Daarom kan een plan B nodig zijn: een tijdelijke expositieruimte om de tijd tot de terugkeer naar Haarendael te overbruggen. Want nu heeft het museum alleen een opslag voor de materialen in gebruik. ,,We willen per se zichtbaar zijn, ons verhaal presenteren” zegt Pommer. Hij is bang dat het museum zonder zo’n bezoekfunctie vergeten wordt.

Zo zag een cel er in WO II uit in Kamp Haaren.

Tijdelijk in gemeentehuis?

Jan Pommer

Aan de wens zit ook een financiële kant. De Gedenkplaats ontvangt namelijk geen subsidies, moet het hebben van entreegelden, rondleidingen en de verkoop van boeken en consumpties. Om het museum weer op te bouwen gaat Gedenkplaats Haaren fondsen om steun vragen.

Het gemeentehuis van Haaren is mogelijk een tijdelijke expositieruimte, als dat leeg staat nadat Haaren opgesplitst is. Volgens Pommer is daarover echter nog niet gesproken. ,,We gaan als een snelle terugkeer naar Haarendael niet kan, overleggen met de gemeenten Haaren en Oisterwijk, waaronder het dorp Haaren straks valt.”

Gecharmeerd

Het goede nieuws voor Gedenkplaats Haaren is dat projectontwikkelaar Lithos Bouwen en Ontwikkeling uit Amersfoort, die landgoed Haarendael een nieuw leven moet geven, gecharmeerd is van het museum. Het bedrijf meldde onlangs dat terugkeer van het museum op het landgoed zo goed als zeker is. Het zou weer ruimten in en rond de monumentale kapel kunnen krijgen. Volgens Lithos past het museum goed in de diverse gemeenschap en functies die het bedrijf voor ogen heeft met Haarendael 2.0. Alleen kan de projectontwikkelaar er nog geen zinnig woord over zeggen of een snelle terugkeer haalbaar is.