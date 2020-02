Geduld raakt op voor ‘studentenwoningen’ voor senioren in Schijndel

Zeker 300 senioren in Schijndel gaven aan dat zij interesse hebben in het woonproject b’Ons Thuis. Dit is een variant op het ThuisHuis, ook wel een ‘studentenhuis’ voor senioren genoemd. Hierbij wonen alleenstaande of samenwonende ouderen zelfstandig in een wooncomplex met zeven tot tien appartementen, maar hebben zij ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Hier kunnen zij samen koken of bijvoorbeeld biljarten.

Maar die belangstelling van 300 senioren was van 2017. ,,Nu zijn er al zo'n 350 tot 400 senioren die warme belangstelling hebben voor b’Ons Thuis”, zegt Eric de Goeij van de Seniorenraad Meierijstad, een van de kartrekkers van b’Ons Thuis. ,,Maar in Schijndel wordt haast niets gebouwd, en al helemaal niet voor senioren", klaagt De Goeij.

Geen definitief ‘ja’

De Seniorenraad had meerdere locaties op het oog, maar tot nu toe kwam er nog niets van de grond. ,,Het meest concreet is nu de Papaverstraat in de Bloemenwijk in Schijndel. Daar wil woningcorporatie Woonmeij met ons meedenken voor de bouw van twee wooncomplexen van b’Ons Thuis. Dus twee keer acht appartementen voor senioren.” Er is nog altijd geen definitief ‘ja'. ,,Die woningen zijn op z'n vroegst in 2023 of 2024 klaar. Dan zijn we dus al zo'n zeven jaar bezig met onze plannen. Het blijft maar duren.” Bestuurder Mark Wonders van Woonmeij geeft aan ‘in beginsel’ positief te zijn over de plannen van b’Ons Thuis.

‘Te dure locaties’

Andere locaties, zoals het oude gemeentehuis van Schijndel en de Elschotseweg, vielen al af. ,,Dat zijn te dure locaties voor b’Ons Thuis. Daar gaan commerciële bouwers hun gang.” Voor de verdere toekomst heeft de Seniorenraad zijn zinnen gezet op de plannen van zorgorganisatie Laverhof in Wijbosch, die bij verpleeghuis Sint-Barbara een wijk voor jong en oud wil ontwikkelen. Wie hier wil wonen moet bereid zijn om klaar te staan voor buurtgenoten. De Goeij: ,,Daar hopen we zo’n 16 tot 25 woningen voor senioren te realiseren.”