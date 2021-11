Geen 11-11 feest in Krabberdonk: ‘Niet verantwoord met huidige corona-cijfers’

Fatsoenlijk vieren

,,Liever nu een avond laten schieten en het later fatsoenlijk vieren. Want digitaal 11-11 vieren is ook geen echt alternatief voor dit carnavalsfeest”, zo redeneert de koepel.

,,Daarom geven we liever een duidelijk signaal af en presenteren we de prins en jeugdprins met gevolg beter op een later tijdstip. Hopelijk kunnen we in februari wél vijf dage carnaval houden", is het oordeel van het bestuur van de Krabberdonkse Koepel in Den Dungen.