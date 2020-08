Geen bouwdorp in Schijndel, dan maar thuis een hut bouwen

Niet bij het scoutinggebouw, zoals altijd tijdens de Kindervakantieweek in Schijndel, maar thuis in Gemonde bouwen Fleur (14) en Twan (10) van der Meijden hun hut. Zoals dat voor veel kinderen uit Schijndel en omgeving deze vakantie geldt.

Het thema van dit jaar is 'Prinses Prutje'. Zij zit vast in haar kasteel en moet door ridders worden bevrijd. Elke dag zou er een ridder langskomen met een bepaalde eigenschap om de prinses te helpen ontsnappen. ,,Prutje lijkt op pruttel, vandaar dat we een keukentje willen maken met een pruttelpan", zegt Fleur.

Volledig scherm Twan en Fleur van der Meijden uit Gemonde in hun zelf gemaakte hut. © Jan Zandee

Al meer dan 35 jaar staat de Kindervakantieweek op de kalender. Het coronavirus maakt een bouwdorp dit jaar onmogelijk. ,,Normaal gesproken komen er 180 kinderen een hut bouwen. We wilde niet het risico nemen om zo'n grote groep kinderen samen te laten komen", laat bestuurslid Rian van der Schoot weten.

Hut@Home

De organisatie heeft ervoor gekozen om kinderen nu thuis een hut te laten bouwen, onder het motto Hut@Home. ,,We wilden de kinderen dit jaar niet in de steek laten. Zelfs op de camping wordt er gebouwd, al was dat niet de bedoeling. We wilden de kinderen thuis veilig laten bouwen, maar als dat op de camping ook kan is dat geen probleem."

Kinderen kunnen tot en met 18 augustus een foto of filmpje van hun gebouwde hut plaatsen op de Facebookpagina van de Schijndelse Kindervakantieweek. Een jury bepaalt daarna welke hut het mooiste is.

Kartonnen dozen

Bij de familie Van der Meijden in Gemonde worden alle materialen die rondom huis zijn te vinden, gebruikt. ,,We hebben een hoveniersbedrijf en dan blijven er wel eens pallets of dozen liggen die ze kunnen gebruiken", zegt moeder Yvonne. Voor zoon Twan komt dat goed uit. ,,Ik kan zo het hele jaar door bouwen. De vorige hut is helaas meegegaan met het oud papier, maar dan bouw ik wel weer een nieuwe."