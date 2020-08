Geen bouwdorp Mini Gestel, maar toch timmergeluiden

SINT-MICHIELSGESTEL - Geen honderden timmerende kinderen op een kluitje die hutten bouwen bij Mini Gestel op de Kleine Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Maar tóch een week vol activiteiten waar zeker een kleine 500 kinderen coronaproof aan mee kunnen doen. ,,Gewoon blijven denken: wat kan er wél in coronatijd.”

De geur van lijm en verf vullen de verschillende ruimten van De Meander in Sint-Michielsgestel. Met rode wangetjes werken de kinderen aan een mooi knutselwerk, misschien wel voor oma op opa of een van de ouders. De Kindervakantieweek Sint-Michielsgestel is een van de weinige kindervakantieweken die wél door gaat in coronatijd. Hoe doen ze dat toch in Gestel?

,,De meeste kindervakantieweken trokken dit voorjaar de stekker er al uit. Maar dat waren we niet van plan. Sneu voor de kinderen. We dachten steeds ‘er moet straks toch wel íets kunnen?’ Dus hielden we vol om te kijken naar wat er wél zou kunnen. Pas rond juni kregen we daar zicht op. Heel veel overleg met de gemeente en met de veiligheidsregio. Honderden telefoontjes. Maar dit is toch wat we eruit hebben kunnen halen. Een week vol knutselactiviteiten in de ochtend en spel en sport in de middag. Er doen een kleine 500 kinderen aan verschillende dingen mee”, zo vertellen John van de Westerlaken en Hans Lammers van Mini Gestel.

Kinderen komen in cohorten om te knutselen

Het moet allemaal wel heel strak en vol met coronaregels. ,,Geen geldkistje waar kinderen hun activiteit betalen. Allemaal tevoren via de bank betaald. En elk kind is geregistreerd. Zodat iedereen traceerbaar is als later corona opduikt. De kinderen komen in cohorten. Elke groepje op een ander tijdstip. Zo drommen er niet te veel ouders tegelijkertijd voor de deur van de Meander samen. En als de ouders hun kinderen ophalen, weer in kleine groepen en buiten. Niet binnen.”

Thuis een hut bouwen

Een bouwdorp met hutten bouwen met een kleine 800 kinderen, zoals Mini Gestel al vele jaren deed op de Kleine Ruwenberg, dat zat er door corona niet in. ,,Als kinderen per se een hut willen timmeren, dan kunnen ze dat thuis doen. Wij komen deze week de hutten keuren of ze veilig en mooi zijn. Ook een eindfeest en overnachten in tenten of zelfgebouwde hutten , dat is er niet bij”, geeft Lammers aan. Van de Westelaken vult aan: ,,Je hoort dat kinderen nu thuis een tentje in de tuin zetten. We doen in de ochtend de knutseldingen, in de middag sport en spel. Allemaal in kleinere groepen. De basisschoolgroepen 1 en 2 bij elkaar en zo opgeteld naar groep 7 en 8 bij elkaar. Dan kun je als organisatie de moeilijkheidsgraad van elk spel ook wat opvoeren naarmate ze ouders zijn.”

Spelen in brandweerschuim

Zo waren de kinderen al bij hotel en congrescentrum De Ruwenberg met een brandweerspel bezig. Badend in het schuin zochten ze balletjes. ,,Het fijne is dat we met veel vrijwilligers werken. Dat zijn er zeker honderd. De een werkt bij de brandweer, de ander bij scouting. Zo werken we ook met hen samen om spelactiviteiten op te zetten. De brandweer doet dus volop mee.”

Gala voor groep acht-kinderen

Nieuw dit jaar is een spooktocht door de de bossen van Zegenwerp en het gemeentebos en op vrijdag een soort gala voor groep acht. ,,Dat hebben ze bij het afscheid van school vaak niet gehad door corona. De een komt straks op een skippybal, de ander wellicht in de dure limo. Dat mogen de kinderen zelf invullen. We maken daar met een rode loper een echt gala van voor deze groep kinderen. Zo hebben ze allemaal nog een fijne activiteitenweek. Daar zijn ze ook aan toe naar een week of vier schoolvakantie.”