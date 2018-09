Geen dorpskwis, geen voetbal, want Bente (19) is er niet meer: 'Niet te bevatten'

ESCH - 'Door verdrietige omstandigheden in onze kleine, hechte gemeenschap staat bij velen van ons, inclusief De Knoestjes, het hoofd niet naar een dorpskwis.' Achter die simpele mededeling van blaaskapel De Knoestjes uit Esch, over de kwis die vandaag plaats zou hebben in het kleine dorp, gaat een grote wereld van verdriet schuil.

De KenEschquiz is afgelast wegens het overlijden van dorpsgenote Bente van Velthoven. 19 jaar slechts. Speelster van het vrouwenteam van voetbalclub Essche Boys. Vorige week zondag kreeg ze, rond 13.00 uur, na de oefenwedstrijd tegen Sportclub Gestel (3-3) een herseninfarct, in de kleedkamer. In het bijzijn van haar ploeggenoten. Die handelden rustig en doortastend, vertelt hun trainer Menno den Ouden (31). ,,Ze probeerden eerste hulp te verlenen en meteen werd 112 gebeld. De hulparts was er binnen vijf minuten. Maar nadat de ambulance Bente had meegenomen naar het ziekenhuis kwam de klap hard binnen."

Bente onderging de afgelopen dagen twee zware operaties maar die mochten niet baten. Ze overleed donderdag. De ontsteltenis is groot onder haar ploeggenoten, jonge vrouwen tussen 16 en 27 jaar. ,,Het is gewoon niet te bevatten", zegt Den Ouden. Er is sindsdien onderling veel gepraat. En gehuild. De voetbalsters steunen elkaar en de club steunt hen.

Wie wil kan professionele hulp krijgt, vertelt Den Ouden. Daarover zijn afspraken gemaakt met de gemeente Haaren. ,,Het is een traumatische ervaring. Belangrijk is dat ze erover blijven praten."

KenEschquiz

In Esch, met zijn 2.100 inwoners, kent iedereen elkaar. Direct, of via-via. Enkele voetbalsters deelden andere interesses of hobby's met Bente. Anderen zijn bevriend met haar broers of wonen vlakbij de familie. ,,Omdat Esch een hechte gemeenschap is, kunnen we dit verdriet ook samen verwerken", zegt Koen Senders (39) van De Knoestjes, de muziekvereniging die vandaag de KenEschquiz zou verzorgen. Die is uitgesteld, tot wanneer weet de vereniging nog niet.

,,Het zou ongepast zijn de quiz nu door te laten gaan, hoeveel werk en energie er ook ingestoken is. Niets gaat boven het verdriet van de ouders en de rest van de familie van Bente. Dat snapt iedereen, want iedereen in het dorp is aangeslagen", aldus Senders.

Dat onderschrijft trainer Menno den Ouden van het voetbalteam van Bente. ,,We delen het verdriet, hebben gezamenlijke bijeenkomsten gehad. In ons clubhuis is een herdenkingsplek ingericht met een mooie foto van Bente. In actie, op het veld. Dat alles geeft troost."

Rechtsbuiten

Den Ouden zucht diep en vertelt dan dat Bente zondag een prima wedstrijd speelde. Degelijk als rechtsback in de eerste helft en snel in de tweede helft als rechtsbuiten. ,,Misschien wel de beste wedstrijd die ik haar bij de dames of meisjes zag spelen. Ze had geen klachten, was wel een beetje moe, maar wat wil je in de tweede wedstrijd van het seizoen. Bente was snel, soms nog wat onbehouwen, ze wilde graag acties maken. Een leuke meid in een vriendinnenteam. Hoeveel speelsters we hebben? 21, inclusief Bente."

Vanwege haar overlijden heeft Essche Boys alle wedstrijden van dit weekeinde afgelast. Vorige week ging de wedstrijd van het eerste mannenteam al niet door. In dat elftal spelen twee broers van Bente ,,De familie heeft een blauw-wit hart."

Volgende week gaat de club weer voetballen. Voorzitter Wim Kuijs: ,,Het leven gaat door". Menno den Ouden: ,,Of de speelsters er dan al aan toe zijn, weet ik niet. We gaan daar nog uitgebreid met elkaar over praten. Maar we nemen eerst zo goed mogelijk afscheid van Bente."